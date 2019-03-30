СЕГОДНЯ 18:53 2019-03-30T18:53:23+03:00

С 1 апреля по 15 июля в войска должны отправиться 135 тысяч человек

Изменить размер текста: A A

В субботу, 30 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу.

В частности, в документе, текст которого опубликован на сайте Кремля, с 1 апреля по 15 июля в войска отправятся 135 тысяч граждан России в возрасте от 18 до 27 лет. При этом указ предписывает уволить солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Кстати, напомним, недавно в силу вступили федеральные законы, которые вносят некоторые изменения в призывную кампанию. В частности, как писал сайт kp.ru, теперь призывники обязаны будут вставать на воинский учет не только по месту регистрации, но и по месту временного пребывания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Весенний призыв 2019 в армию России

В России мужчины в возрасте от 18 до 27 лет обязаны отслужить в армии. Каждый год в мероприятие вносятся некоторые изменения (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU