2019-03-29T17:47:43+03:00
Политика

Около 135 тысяч россиян отправятся на военную службу в весенний призыв

Кампания затронет жителей 83 субъектов страны, за исключением Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ранее Госдума обязала россиян вставать на воинский учет по месту фактического проживанияРанее Госдума обязала россиян вставать на воинский учет по месту фактического проживанияФото: Олег УКЛАДОВ
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С 1 апреля 2019 года в России стартует весенний призыв. Согласно данным начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Евгения Бурдинского, в этот раз кампания охватит порядка 135 тысяч человек.

"Он (призыв - прим. ред.) будет проводиться в 83 субъектах Российской Федерации: в соответствии с законодательством, призыв не будет проводиться в республике Коми и Ямало-Ненецком автономном округе", - уточнил генерал-лейтенант.

При этом он напомнил, что в 24 муниципальных образованиях республики Саха, Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, а также Чукотского автономного округа россиян призывают на военную службу всего один раз в год – в период с 1 мая по 15 июля, передает РИА Новости.

Кроме того, накануне в силу вступили федеральные законы, которые вносят некоторые изменения в призывную кампанию. Сайт kp.ru писал о том, что теперь уже получившие отсрочку для обучения в школе граждане могут отсрочить призыв еще и для прохождения программ среднего профессионального образования или магистратуры. Также теперь необходимо состоять на воинском учете в комиссариате по месту жительства или пребывания вне зависимости от того, имеется ли регистрация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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