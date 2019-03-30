2019-03-30T20:20:32+03:00
В мире

На границе сектора Газа в ходе беспорядков погибли три палестинца

И еще более 200 человек получили ранения
Дарья ИВАШКИНА
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На границе сектора Газа с Израилем собрались порядка 40 тысяч палестинцевНа границе сектора Газа с Израилем собрались порядка 40 тысяч палестинцевФото: REUTERS
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В субботу, 30 марта, на границе сектора Газа собрались порядка 40 тысяч палестинцев, чтобы отметить первую годовщину серии непрерывных акций протеста против Израиля. Причем в какой-то момент протесты перерастали в столкновения с израильскими военными.

Как стало известно, участники беспорядков жгли покрышки и бросали камни в военнослужащих еврейского государства, те же в ответ применяли огнестрельное оружие.

В результате, по последним данным, в столкновениях погибли три палестинца. Речь идет о молодых жителях Газы, возраст которых от 13 до 20 лет, пишет The Jerusalem Post. Кроме того, по информации палестинской стороны, в результате беспорядков 224 человека получили ранения.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, массовые протесты палестинцев на границе сектора Газа в рамках «Марша возвращения» начались еще в марте прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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