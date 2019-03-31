2019-03-31T02:19:59+03:00
Происшествия

В столкновениях в секторе Газа погибли четыре палестинца, более 300 пострадали

Более 20 человек получили огнестрельные ранения во время беспорядков
Юлия ДИВЕЕВА
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Минздрав Палестины сообщил о более чем 300 раненых в столкновениях с израильскими военными в секторе ГазаМинздрав Палестины сообщил о более чем 300 раненых в столкновениях с израильскими военными в секторе ГазаФото: REUTERS
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Четыре палестинца погибли и 316 получили ранения и травмы во время столкновений с израильскими военнослужащими в секторе Газа 30 марта. Данные распространило министерство здравоохранения палестинской автономии.

По сообщению медиков, среди убитых трое юношей семнадцати лет и один двадцатилетний парень. Также огнестрельные ранения у 24 пострадавших.

Как передает ТАСС, в субботу тысячи жителей сектора Газа собрались вблизи заградительной полосы с еврейским государством, чтобы принять участие в шествиях, приуроченных к годовщине акции "Марш возвращения".

Ранее сайт kp.ru сообщал о трех погибших и 224 пострадавших. Известно, что участники беспорядков жгли покрышки и бросали камни в военнослужащих Израиля, те же в ответ применили огнестрельное оружие.

Напомним, массовые протесты палестинцев на границе сектора Газа в рамках "Марша возвращения" начались еще в марте прошлого года. Жители требуют снять длящуюся уже более 12 лет блокаду сектора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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