В столкновениях в секторе Газа погибли четыре палестинца, более 300 пострадали
Четыре палестинца погибли и 316 получили ранения и травмы во время столкновений с израильскими военнослужащими в секторе Газа 30 марта. Данные распространило министерство здравоохранения палестинской автономии.
По сообщению медиков, среди убитых трое юношей семнадцати лет и один двадцатилетний парень. Также огнестрельные ранения у 24 пострадавших.
Как передает ТАСС, в субботу тысячи жителей сектора Газа собрались вблизи заградительной полосы с еврейским государством, чтобы принять участие в шествиях, приуроченных к годовщине акции "Марш возвращения".
Ранее сайт kp.ru сообщал о трех погибших и 224 пострадавших. Известно, что участники беспорядков жгли покрышки и бросали камни в военнослужащих Израиля, те же в ответ применили огнестрельное оружие.
Напомним, массовые протесты палестинцев на границе сектора Газа в рамках "Марша возвращения" начались еще в марте прошлого года. Жители требуют снять длящуюся уже более 12 лет блокаду сектора.
ИСТОЧНИК KP.RU