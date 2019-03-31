2019-03-31T07:01:47+03:00
Спорт

Дубль Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Тампу"

Российский форвард забросил свою 50-ю шайбу в сезоне
Юлия ДИВЕЕВА
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Washington Capitals обыграли команду Tampa Bay Lightning со счетом 6:3Washington Capitals обыграли команду Tampa Bay Lightning со счетом 6:3Фото: REUTERS
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"Вашингтон кэпиталз" обыграли в гостях команду "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Две шайбы при этом забросил капитан команды, российский форвард Александр Овечкин.

Отметим, что гости открыли счет встречи на восьмой минуте. Почин Никласа Бекстрёма уже на 11 и 17 минутах поддержал Джей Оши. Бекстрём закрепил преимущество команды на 28-й минуте.

Хозяева пытались не сдаваться. У них отличились Джей Ти Миллер (38 минута), Тайлер Джонсон (44 минута) и российский нападающий Никита Кучеров (60 минута), передает ТАСС.

Однако Александр Овечкин на 55 минуте забросил свою первую шайбу в матче, а через две минуты дублем похоронил надежду “Тампы” отыграться. Он по-прежнему возглавляет список снайперов лиги. Хоккеист уже восьмой сезон подряд достигает отметки в 50 забитых голов.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, 25 марта игроки "Вашингтон Кэпиталз", которые в прошлом сезоне выиграли Кубок Стэнли, пришли на традиционный прием к президенту США. Дональд Трамп во время встречи пожал руку Александру Овечкину и заявил, что его дочь Иванка фанат российского хоккеиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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