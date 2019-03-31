СЕГОДНЯ 08:33 2019-03-31T08:59:46+03:00

Танки Израиля начали атаку боевиков в ответ на обстрел из сектора Газа Фото: REUTERS

На данный момент информации о пострадавших при ударах не поступало

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Израильские танки атаковали боевиков палестинского движения ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа.

На данный момент информации о пострадавших при ударах не поступало.

Напомним, ранее израильские военные заявили, что засекли запуск пяти ракет из сектора Газа.

В свою очередь пуску ракет по южным районам еврейского государства предшествовала очередная серия многотысячных палестинских протестов на границах сектора Газа. В стычках с израильскими военными погибли трое жителей анклава, свыше 200 были ранены, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в воскресенье, 31 марта, из сектора Газа по территории Израиля было выпущено пять ракет. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны еврейского государства. Пуски были зафиксированы после после срабатывания сирен ПВО в граничащем с сектором Газа региональном совете Эшколь ранее в тот же день. Сообщений о пострадавших или ущербе в результате инцидента не поступало.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699299" frameborder="0"></iframe> Израиль наносит авиаудары по Газе.

ИСТОЧНИК KP.RU