Танки Израиля начали атаку боевиков в ответ на обстрел из сектора Газа
Израильские танки атаковали боевиков палестинского движения ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа.
На данный момент информации о пострадавших при ударах не поступало.
Напомним, ранее израильские военные заявили, что засекли запуск пяти ракет из сектора Газа.
В свою очередь пуску ракет по южным районам еврейского государства предшествовала очередная серия многотысячных палестинских протестов на границах сектора Газа. В стычках с израильскими военными погибли трое жителей анклава, свыше 200 были ранены, сообщает "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в воскресенье, 31 марта, из сектора Газа по территории Израиля было выпущено пять ракет. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны еврейского государства. Пуски были зафиксированы после после срабатывания сирен ПВО в граничащем с сектором Газа региональном совете Эшколь ранее в тот же день. Сообщений о пострадавших или ущербе в результате инцидента не поступало.
Израиль наносит авиаудары по Газе.
ИСТОЧНИК KP.RU