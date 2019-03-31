Израиль зафиксировал запуски пяти ракет из сектора Газа

СЕГОДНЯ 04:20 2019-03-31T04:20:35+03:00

Из сектора Газа по Израилю было пущено пять ракет Фото: REUTERS

О пострадавших и нанесенном ущербе израильские военные не сообщают

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Из сектора Газа по территории Израиля было выпущено пять ракет. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны еврейского государства.

Пуски были зафиксированы после после срабатывания сирен ПВО в граничащем с сектором Газа региональном совете Эшколь ранее в тот же день.

Сообщений о пострадавших или ущербе в результате инцидента не поступало, передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в секторе Газа на границе с Израилем в субботу прошла акция протестов, в которой приняли участие десятки тысяч палестинцев. В какой-то момент марш перерос в столкновение с израильскими военными. Палестинцы жгли покрышки и бросали камни в солдат, те же в ответ применили огнестрельное оружие.

В результате четыре палестинца погибли и 316 получили ранения. Жертвы - молодые люди 17 и 20 лет.

Напомним, что Израиль и ХАМАС 25 марта обменялись ракетными обстрелами, однако смогли договориться о возобновлении режима прекращения огня.

ИСТОЧНИК KP.RU