Голосование Юрия Бойко на выборах президента Украины 2019: политик первым из основных претендентов на пост главы государства отдал свой голос на избирательном участке
В 8:00 по местному времени прошло открытие избирательных участков на выборах президента Украины 2019.
С момента начала голосования прошло всего два часа, а свой голос уже успел отдать один из основных претендентов на пост украинского главы, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", Юрий Бойко.
Он опустил бюллетень в урну на избирательном участке в селе Иванковичи Киевской области, сообщает ТАСС.
- Я надеюсь, что явка будет высокая сегодня, потому что большинство людей хочет мира, - отметил Бойко.
Напомним, Юрий Бойко входит в пятерку лидеров предвыборной кампании на Украине, является сторонником восстановления отношений с Россией.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что мэр Киева Виталий Кличко мэр Киева приехал на избирательный участок на велосипеде. Политик не стал рассказывать, за кого он отдал свой голос, подчеркнув лишь, что Украина не должна свернуть с пути евроинтеграции.
Избирательные участки в Киеве.
ИСТОЧНИК KP.RU