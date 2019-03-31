2019-03-31T09:55:18+03:00
Выборы президента Украины 2019

Голосование Юрия Бойко на выборах президента Украины 2019: политик первым из основных претендентов на пост главы государства отдал свой голос на избирательном участке

Он также выразил надежду на то, что явка на голосовании будет высокой
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Голосование Юрия Бойко на выборах президента Украины 2019: политик первым из основных претендентов на пост главы государства отдал свой голос на избирательном участкеГолосование Юрия Бойко на выборах президента Украины 2019: политик первым из основных претендентов на пост главы государства отдал свой голос на избирательном участкеФото: Из личного архива героя публикации
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В 8:00 по местному времени прошло открытие избирательных участков на выборах президента Украины 2019.

С момента начала голосования прошло всего два часа, а свой голос уже успел отдать один из основных претендентов на пост украинского главы, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", Юрий Бойко.

Он опустил бюллетень в урну на избирательном участке в селе Иванковичи Киевской области, сообщает ТАСС.

- Я надеюсь, что явка будет высокая сегодня, потому что большинство людей хочет мира, - отметил Бойко.

Напомним, Юрий Бойко входит в пятерку лидеров предвыборной кампании на Украине, является сторонником восстановления отношений с Россией.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что мэр Киева Виталий Кличко мэр Киева приехал на избирательный участок на велосипеде. Политик не стал рассказывать, за кого он отдал свой голос, подчеркнув лишь, что Украина не должна свернуть с пути евроинтеграции.

Избирательные участки в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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