2019-03-31T09:35:10+03:00
Выборы президента Украины 2019

Голосование Виталия Кличко на выборах президента Украины 2019: мэр Киева приехал на участок на велосипеде

В Киеве состоялось голосование Виталия Кличко на выборах президента Украины 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Виталий Кличко на велосипеде. Фото: @zin0ksanaВиталий Кличко на велосипеде. Фото: @zin0ksanaФото: Twitter.com
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В Киеве состоялось голосование Виталия Кличко на выборах президента Украины 2019 года. Мэр столицы решил прибыть на избирательный участок довольно нестандартным способом и появился перед гражданам верхом на велосипеде и в полной спортивной экипировке.

Политик не стал рассказывать, за кого он отдал свой голос, подчеркнув лишь, что Украина не должна свернуть с пути евроинтеграции.

Выборы президента Украины: видеотрансляция открытия избирательных участков.На Украине стартуют выборы президента. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени (с 9:00 до 21:00 по Москве). За должность главы незалежной борются 39 кандидатов. Представляете размер бюллетеней? Если сложить все отпечатанные бюллетени в одну линию, то её длина будет больше 24 тысяч километров! Это расстояние от Киева до столицы Уругвая Монтевидео.

"Главное также, чтобы выбор украинцев был защищенным и справедливым", - цитирует ТАСС Кличко.

Между тем, сама фотография, на которой мэр Киева запечатлен верхом на велосипеде, появилась в микроблоге его пресс-секретаря Оксаны Зиновьевой в Twitter.

Сайт kp.ru писал о том, что в это воскресенье, 31 марта, на Украине проходят очередные выборы президента. В этой гонке участвует рекордное число кандидатов - 39 человек, включая действующего главу государства Петра Порошенко.

"КП" ведет прямую онлайн-трансляцию с места событий.

Избирательные участки в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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