В Канаде разбился небольшой самолет: пилоту удалось выжить

СЕГОДНЯ 11:40 2019-03-31T11:40:11+03:00

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В канадской провинции Онтарио потерпел крушение небольшой легкомоторный самолет. Пилоту удалось выжить в этой катастрофе - его уже доставили в больницу города Кинора для оказания необходимой медицинской помощи. При транспортировке использовался вертолет.

Известно, что инцидент произошел в минувшую субботу, 30 марта, в труднодоступной местности близ озера Сноушу. Согласно данным телеканала CTV летчик был единственным, кто находился на борту самолета в момент крушения. Между тем, причина ЧП до сих пор неизвестна.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими неделями ранее еще одна авиакатастрофа произошла в Китае. Во время тренировочного полета в провинции Хайнань разбился самолет морской авиации Военно-морских сил Народно-освободительной армии республики. Оба члена экипажа погибли. О пострадавших на земле и причинах аварии не сообщалось.

ИСТОЧНИК KP.RU