2019-03-31T12:01:02+03:00
Выборы президента Украины 2019

Комитет избирателей Украины уличил Ляшко в нарушении при голосовании

Кандидат на пост главы государства показал свой бюллетень в телекамеры, чего делать категорически нельзя
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Плакат с призывом голосовать за Ляшко на выборах президента УкраиныПлакат с призывом голосовать за Ляшко на выборах президента УкраиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Комитет избирателей Украины уличил одного из кандидатов на пост главы государства Олега Ляшко в нарушении правил участия в голосовании.

Дело в том, что политик открыто продемонстрировал всем присутствующим и телекамерам свой бюллетень, на котором уже стояла галка напротив фамилии претендента на высшую должность. К слову, напротив его же фамилии. Соответствующее видео было опубликовано на странице Ляшко в соцсетях.

Тот самый бюллетень с галкой напротив фамилии Ляшко Фото: скриншот с видео

Тот самый бюллетень с галкой напротив фамилии ЛяшкоФото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

"Фотографирование, видеофиксация результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещаются и являются нарушением тайны голосования", - пояснили на странице комитета избирателей в Facebook.

Выборы президента Украины: видеотрансляция открытия избирательных участков.На Украине стартуют выборы президента. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени (с 9:00 до 21:00 по Москве). За должность главы незалежной борются 39 кандидатов. Представляете размер бюллетеней? Если сложить все отпечатанные бюллетени в одну линию, то её длина будет больше 24 тысяч километров! Это расстояние от Киева до столицы Уругвая Монтевидео.

Теперь Ляшко может грозить наказание по статье 159 Уголовного кодекса Украины об "Умышленном нарушении тайны голосования" - максимум три года лишения свободы.

Сайт kp.ru писал о том, что примерно спустя час с момента открытия избирательных участков на территории незалежной было зафиксировано более 20 различных нарушений, среди которых незаконная агитация и фотографирование бюллетеней.

Президентские выборы в Киеве в самом разгаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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