В МВД поступили первые сообщения о нарушениях на выборах президента Украины

СЕГОДНЯ 10:04 2019-03-31T11:04:58+03:00

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В ситуационные центры министерства внутренних дел Украины поступили первые сообщения о нарушениях на выборах президента страны. Избирательные участки заработали с самого утра воскресенья, 31 марта, и тогда же начали появляться жалобы.

"31 марта 2019 года полиция получила 25 заявлений, связанных с избирательным процессом", - сообщается на странице ведомства в Twitter.

Выборы президента Украины: видеотрансляция открытия избирательных участков.На Украине стартуют выборы президента. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени (с 9:00 до 21:00 по Москве). За должность главы незалежной борются 39 кандидатов. Представляете размер бюллетеней? Если сложить все отпечатанные бюллетени в одну линию, то её длина будет больше 24 тысяч километров! Это расстояние от Киева до столицы Уругвая Монтевидео.

Согласно данным правоохранителей, чаще всего граждане жалуются на незаконную агитацию - 7 заявлений. Также имеют место случаи фотографирования бюллетеней, попытки их выноса с территории участка и подкуп избирателей. Насколько эти жалобы соответствуют действительности, предстоит выяснить сотрудникам МВД.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее проголосовать на выборах президента Украины уже успели мэр Киева Виталий Кличко, который приехал к избирательному участку на велосипеде, и один из кандидатов на пост главы государства, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700340" frameborder="0"></iframe> Президентские выборы в Киеве в самом разгаре.

ИСТОЧНИК KP.RU