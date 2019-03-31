В МВД поступили первые сообщения о нарушениях на выборах президента Украины
В ситуационные центры министерства внутренних дел Украины поступили первые сообщения о нарушениях на выборах президента страны. Избирательные участки заработали с самого утра воскресенья, 31 марта, и тогда же начали появляться жалобы.
"31 марта 2019 года полиция получила 25 заявлений, связанных с избирательным процессом", - сообщается на странице ведомства в Twitter.
Выборы президента Украины: видеотрансляция открытия избирательных участков.На Украине стартуют выборы президента. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени (с 9:00 до 21:00 по Москве). За должность главы незалежной борются 39 кандидатов. Представляете размер бюллетеней? Если сложить все отпечатанные бюллетени в одну линию, то её длина будет больше 24 тысяч километров! Это расстояние от Киева до столицы Уругвая Монтевидео.
Согласно данным правоохранителей, чаще всего граждане жалуются на незаконную агитацию - 7 заявлений. Также имеют место случаи фотографирования бюллетеней, попытки их выноса с территории участка и подкуп избирателей. Насколько эти жалобы соответствуют действительности, предстоит выяснить сотрудникам МВД.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее проголосовать на выборах президента Украины уже успели мэр Киева Виталий Кличко, который приехал к избирательному участку на велосипеде, и один из кандидатов на пост главы государства, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.
Президентские выборы в Киеве в самом разгаре.
ИСТОЧНИК KP.RU
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