2019-03-31T16:31:28+03:00
В мире

В Турции в результате перестрелок на избирательном участке погибли два человека

Инциденты произошли в провинциях Малатья и Диярбакыр
Александр ДЖУМАЕВ
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В ходе муниципальных выборов в Турции на двух избирательных участках произошли потасовки, жертвами которых стали два человекаВ ходе муниципальных выборов в Турции на двух избирательных участках произошли потасовки, жертвами которых стали два человекаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ходе муниципальных выборов в Турции на двух избирательных участках произошли потасовки, жертвами которых стали два человека. Инциденты были зафиксированы в провинциях Малатья и Диярбакыр.

Как сообщает телеканал NTV, в провинции Малатья причиной стрельбы стала ссора кандидатов на пост сельских старост в районе Белюнмез. Один из участников конфликта выхватил пистолет и выстрелил в своих оппонентов: в результате случившегося пострадал еще один человек.

В провинции Диярбакыр конфликт на избирательном участке перерос в драку с использованием холодного оружия, палок и камней. Ранения получили два человека, им была оказана медицинская помощь.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил случившееся в Малатье. "Не нужно допускать такого. Гибель граждан меня как президента серьезно опечалила. Нельзя допускать, чтобы борьба между партиями доходила до такого. Сейчас Минюст, МВД, прокуратура проводят расследования. Выражаю соболезнования родственникам погибших", - заявил он.

Выборы в муниципальные органы власти в Турции проходят в воскресенье, 31 марта. Как ранее заявлял Реджеп Тайип Эрдоган, после завершения голосования Анкара предпримет шаги для решения кризиса в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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