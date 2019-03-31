В Турции в результате перестрелок на избирательном участке погибли два человека

СЕГОДНЯ 16:31 2019-03-31T16:31:28+03:00

В ходе муниципальных выборов в Турции на двух избирательных участках произошли потасовки, жертвами которых стали два человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

В ходе муниципальных выборов в Турции на двух избирательных участках произошли потасовки, жертвами которых стали два человека. Инциденты были зафиксированы в провинциях Малатья и Диярбакыр.

Как сообщает телеканал NTV, в провинции Малатья причиной стрельбы стала ссора кандидатов на пост сельских старост в районе Белюнмез. Один из участников конфликта выхватил пистолет и выстрелил в своих оппонентов: в результате случившегося пострадал еще один человек.

В провинции Диярбакыр конфликт на избирательном участке перерос в драку с использованием холодного оружия, палок и камней. Ранения получили два человека, им была оказана медицинская помощь.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил случившееся в Малатье. "Не нужно допускать такого. Гибель граждан меня как президента серьезно опечалила. Нельзя допускать, чтобы борьба между партиями доходила до такого. Сейчас Минюст, МВД, прокуратура проводят расследования. Выражаю соболезнования родственникам погибших", - заявил он.

Выборы в муниципальные органы власти в Турции проходят в воскресенье, 31 марта. Как ранее заявлял Реджеп Тайип Эрдоган, после завершения голосования Анкара предпримет шаги для решения кризиса в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU