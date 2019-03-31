В Лондоне разыскивают мужчину, нападающего с ножом на прохожих

СЕГОДНЯ 16:35 2019-03-31T16:35:06+03:00

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Полиция Лондона разыскивает мужчину, который совершил сразу несколько вооруженных нападений за последние два дня. Жертвами неизвестного становятся случайные прохожие, а все преступления происходят в районе Эдмонтон.

Первая атака была совершена вечером в субботу, 30 марта, в отношении 45-летней женщины. Вторая произошла всего через несколько часов - ножевые ранения получили двое мужчин. Последнее нападение было совершено уже в воскресенье утром. Под удар вновь попал один из прохожих. Все пострадавшие выжили, но состояние двоих из них вызывает беспокойство у врачей.

Правоохранители предполагают, что преступник может страдать расстройством психики. При выборе жертв он руководствуется тем, что они уязвимы, и всегда нападает со спины. Факты также указывают на то, что инциденты никак не связаны с терроризмом.

Согласно данным Sky News, к настоящему моменту британские полицейские задержали мужчину, подходящего под описание с ориентировок, однако он ли нападал на людей, пока неизвестно.

Сайт kp.ru писал о том, что похожая ситуация наблюдалась в марте прошлого года в Вене. Всего за один вечер мужчина ранил ножом сразу четырех человек, в том числе несовершеннолетнюю девушку.

ИСТОЧНИК KP.RU