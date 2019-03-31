Итоги голосования на выборах президента Украины 2019: после обработки 0,17% протоколов Порошенко набирает более 24%

СЕГОДНЯ 22:36 2019-03-31T22:41:40+03:00

У Владимира Зеленского на этот час 23,6% голосов, свидетельствуют первые итоги голосования на выборах президента Украины 2019

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Центральная избирательная комиссия Украины опубликовала первые итоги голосования на выборах президента страны. После обработки 0,17% протоколов действующий президент Петр Порошенко набирает 24,76% голосов избирателей. Шоумен Владимир Зеленский пока получает 23,6%, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 17,07%.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 31 марта, состоялся первый тур выборов президента Украины, в котором приняли участие 39 кандидатов. Согласно опубликованным данным экзитполов, во второй тур выходят Зеленский и Порошенко. Однако в штабе Тимошенко уже заявили, что она выходит во второй тур вместе с Зеленским, несмотря на данные экзитполов.

Второй тур президентских выборов пройдет на Украине 21 апреля. "КП" следит за ходом подсчета голосов на выборах главы украинского государства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700407" frameborder="0"></iframe> Выборы на Украине: предварительные итоги.Уже очевидно: второй тур выборов на Украине неизбежен. За кресло президента, вероятно, будут бороться актёр-юморист Зеленский и политик-бизнесмен Порошенко. Но у комика шансов больше.

ИСТОЧНИК KP.RU