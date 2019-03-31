Зеленский пока не знает, кто будет премьером Украины в случае его победы на выборах
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский, уже «примеривший» на себя роль главы государства в сериале «Слуга народа», пока не готов сказать, кого он назначит премьер-министром, если победит во втором туре выборов.
«Премьер-министром вижу специалиста, профессионального человека. Фамилии сейчас нет», - сказал Зеленский на брифинге в своем избирательном штабе.
Напомним, в воскресенье, 31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов, сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию.
По предварительным данным на этот час, уверенно лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали более 28,4% пришедших на избирательные участки граждан. На втором месте пока Юлия Тимошенко, она набирает примерно 18,2%), замыкает тройку лидеров действующий лидер Незалежной Петр Порошенко, за него проголосовали около 17,5% избирателей.
Подсчет голосов продолжается. Второй тур президентских выборов в соседней стране пройдет 21 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU