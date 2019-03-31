Алексей Бычков: Зеленский предложит Тимошенко пост премьера - и она отдаст ему свой электорат

- Зеленский и Порошенко выходят во второй тур по данным экзитполов, причем отрыв первого от второго неожиданно большой. Для вас это тоже неожиданность?

- Для меня и для многих экспертов это неожиданно. Данные ЦИКа могут быть несколько другими, но не принципиально. Реальный разрыв будет процентов в 10. Предрекали давления со стороны действующего президента и полное использование своего административного ресурса. Такой отрыв дает Зеленскому весомый шанс на победу. Но во втором туре часть электората, в том числе электората Тимошенко — может консолидироваться против Зеленского. Многое зависит от коалиций и переговоров личностных. Если Тимошенко получит кресло премьера, чего она давно хочет и, как говорят, она готова к такому предложению от Зеленского, тогда она свой электорат попробует задействовать в пользу Зеленского. Кандидаты прошедшие во второй тур будут вести активные переговоры с кандидатами не прошедшими.

- Тимошенко собирается оспаривать итоги выборов, невзирая на ощутимый отрыв ее от второго места.

- С 90 процентной уверенностью можно говорить о том, что будут «народные выступления» сторонников Тимошенко, протесты. Насколько они будут радикальными — зависит от итоговых результатов. Но в Раду и она, и Бойко себе уже обеспечили определенное количество баллов. Сейчас важно, кто больше предложит Тимошенко и кто подтвердит свои обещания конкретными гарантиями.

Те, кто голосовал за Бойко, во втором туре скорее всего не будут голосовать ни за кого. Либо поставят «галки» за обоих кандидатов. Число испорченных бюллетеней может быть очень велико — чтобы их голоса не могли использовать иначе. Наверное, количество таких бюллетеней будет самым большим в истории украинских выборов. На Украине наблюдаем чисто протестное голосование — против тех, кто утомил и своими действиями, и своими обещаниями. Вот и голосуют за Зеленского, даже понимая, что это человек Коломойского.

Кандидаты прошедшие во второй тур будут вести активные переговоры с теми кто не прошел.Фото: REUTERS

- В неофициальных экзитполах, которые появлялись днем, позиции Бойко были значительно выше — данные колебались около 17-20 процентов. Но сейчас — около 10 процентов. Он мог добиться большего?

- Считаю, у Бойко должно было быть больше голосов. Сыграл еще и фактор того, что многие жители юго-востока из тех, кто против воинствующей риторики — они голосовали не за Бойко, а за Зеленского. Который собрал голоса многих обиженных и обездоленных. Недовольных и социально-экономической обстановкой и агрессивной политикой на юго-востоке. У Зеленского риторика наименее антироссийская, хотя были его известные действия в помощь АТО. Он неоднократно затрагивал тему русского языка. Сейчас Украина делится 60 на 40 — на украино- и русско-говорящее население.

- Электоральные приобретения Зеленского — это потери Бойко?

- Можно сказать и так. Если суммировать все голоса людей, которые отдавали их за неагрессивных по отношению к России кандидатов, то может быть около 45 процентов, может даже до 50. Не будь Зеленского в списке кандидатов, во второй тур прошли бы Бойко и Порошенко. После визита в Москву на переговоры по газу у Бойко сторонников прибавилось.

- Кто скорее всего победит во втором туре через две недели?

- По конституции выборы должны пройти через две недели. Но есть моменты, которые могут повлиять на даты. Для Порошенко выгоднее оттягивать максимально. Для новой мобилизации админресурса. Ситуация, когда крыса загнана в угол — она готова на все. Методы любые будут использованы. Порошенко понимает — либо он президент, либо он может сесть. Я стою за то, что Порошенко останется президентом.

- Возможна и военная провокация и введение военного положения?

- И этот тоже может быть.

ДАННЫЕ ЭКЗИТПОЛОВ

Владимир Зеленский - 30,4%

Петр Порошенко 17,8

Юлия Тимошенко 14,2

Юрий Бойко 9,8

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