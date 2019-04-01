В Каракасе вооруженные люди в гражданском обстреляли протестующих
В столице Венесуэлы раздались выстрелы. Группа мужчин в гражданской одежде открыла огонь из автоматического оружия по протестующим в районе Либертадор. В результате пострадали два человека - мужчина и женщина.
Как пишет газета El Nacional, местные жители устроили в воскресенье на пикет против перебоев в подаче электроэнергии и отсутствия питьевой воды. Они заблокировали улицы для проезда автомобильного транспорта.
В Каракасе вооруженные люди обстреляли протестующих.Члены правительственной группировки открыли огонь по местным жителям района Либертатор
Издание полагает, что стрельбу начали члены одной из правительственных группировок - "колективос". В соцсетях распространили фотографии стрелявших с места происшествия. Это двое мужчин, один из них с пистолетом, а второй держит в руках оружие, похожее на винтовку.
Пострадавших доставили в больницу. Им оказана медицинская помощь.
Как ранее сообщал сайт "КП", в воскресенье власти Венесуэлы сообщили, что неизвестные вновь атаковали энергетическую систему страны, осуществив сразу несколько синхронных кибернападений 29 марта и 30 марта. Жители Боливарианской республики оставшись без света и воды, вышли на митинги.
ИСТОЧНИК KP.RU