Власти Венесуэлы сообщили о новых атаках на энергосистему страны

СЕГОДНЯ 09:16 2019-03-31T09:16:38+03:00

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Неизвестные вновь атаковали энергетическую систему Венесуэлы, осуществив сразу несколько синхронных кибернападений за последние два дня. Такое заявление сделал министр связи и информации республики Хорхе Родригес.

"Новые синхронные атаки на систему генерации и распределения электроэнергии были совершены 29 марта и 30 марта. Будьте уверены, что мы победим попытки саботажа и добьемся полного восстановления национальной электрической системы", - сказал глава ведомства, слова которого приводятся на странице президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Twitter.

Сайт kp.ru писал о том, что первое и одно из самых массовых отключений электроэнергии в республике произошло 7 марта. Из-за аварии погибли несколько человек, а по всей стране был объявлен внеплановый выходной.

А в минувшую пятницу 21 штат вновь погрузился во тьму. Официальные власти вновь возложили ответственность за случившееся на США, а оппозиционные силы обвинили сам Каракас.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696035" frameborder="0"></iframe> Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU