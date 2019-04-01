Зеленский хочет требовать от России и территории, и компенсации

СЕГОДНЯ 00:54 2019-04-01T00:54:02+03:00

Шоумен рассказал, что скажет Путину при встрече, если станет президентом

Изменить размер текста: A A

В случае избрания президентом Украины, Владимир Зеленский намерен потребовать от России и территории, и денежные компенсации. Об этом кандидат на пост главы республики заявил в своем избирательном штабе.

Журналисты спросили шоумена, что он скажет при встрече российскому лидеру Владимиру Путину.

"А что уже есть дата, когда мы увидимся? Если мы увидимся, я ему скажу: Наконец-то вы вернули наши территории, а сколько вы еще нам готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?", - цитирует Зеленского ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов. Согласно результатам экзитполов, лидером гонки является Зеленский, которого поддержали 30,7% избирателей. Действующий президент страны Петр Порошенко набрал 18,6% голосов, а бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко - 13,9%.

Однако в штабе главы партии "Батькивщина" продолжают настаивать на том, что во второй тур проходит Тимошенко, а не Порошенко.

В штабе Зеленского комментируют выборы.Юморист Владимир Зеленский уже точно проходит во второй тур выборов президента Украины. Смотрите прямую трансляцию из штаба комика

ИСТОЧНИК KP.RU