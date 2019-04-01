В ДНР считают невозможным диалог с Зеленским

СЕГОДНЯ 04:24 2019-04-01T04:24:14+03:00

В Донецкой народной республике напомнили, что кандидат в президенты от партии «Слуга народа» поддерживал АТО в Донбассе

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Если на выборах президента Украины победит кандидат в президенты от партии «Слуга народа» шоумен Владимир Зеленский, диалог ополченцев Донбасса с Киевом будет невозможен. Так считает официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Нет, с Зеленским не получится никакого диалога. Я хотел бы напомнить, что он со своей бригадой «Квартал 95» выезжал в зону АТО, давал концерты, поощрял украинских военных бандитов, чтобы они воевали», - сказал он, комментируя итоги нынешнего голосования в эфире телеканала «Россия 24»

Басурин добавил, что и на переговорном процессе в Минске ожидать прорыва не стоит.

Напомним, в воскресенье, 31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов, сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию. Владимир Зеленский, который поддерживал силовую операцию в Киеве не только морально, но и материально, уверенно лидирует. По данным на этот час, он набирает почти 30% голосов избирателей. На втором месте пока действующий лидер Незалежной Петр Порошенко, за него проголосовали около 17% украинцев. Замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко, она набирает примерно 13%.

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ИСТОЧНИК KP.RU