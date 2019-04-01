Кто лидирует на выборах на Украине 2019 года по итогам обработки 13,5% бюллетеней

СЕГОДНЯ 03:09 2019-04-01T03:22:53+03:00

Зеленский лидирует на выборах в Украине 2019 года с почти 30% голосов, Порошенко набирает 16,7%, Тимошенко – 13,4%

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В Незалежной продолжается подсчет голосов, шоумен Владимир Зеленский по-прежнему уверенно лидирует на выборах на Украине 2019 года.

Безусловный лидер первого тура президентских выборов по итогам обработки 13, 85 бюллетеней набирает 29,99% голосов избирателей. На втором месте действующий глава государства Петр Порошенко: за то, чтобы он остался в президентском кресле на второй срок, проголосовали 16,75 пришедших на избирательные участки граждан страны. На третьем – лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер Юлия Тимошенко, ее поддержали 13,44% украинцев.

Представитель партии «Оппозиционный блок – За жизнь» Юрий Бойко занимает четвертую строчку, у него 11,4% голосов. Замыкает пятерку лидеров нынешнего голосования бывший министр обороны страны, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко (6,87%). Такие данные приводятся на сайте Центризбиркома Украины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700407" frameborder="0"></iframe> Выборы на Украине: предварительные итоги.Уже очевидно: второй тур выборов на Украине неизбежен. За кресло президента, вероятно, будут бороться актёр-юморист Зеленский и политик-бизнесмен Порошенко. Но у комика шансов больше.

ИСТОЧНИК KP.RU