Кто лидирует на выборах на Украине 2019 года по итогам обработки 13,5% бюллетеней
В Незалежной продолжается подсчет голосов, шоумен Владимир Зеленский по-прежнему уверенно лидирует на выборах на Украине 2019 года.
Безусловный лидер первого тура президентских выборов по итогам обработки 13, 85 бюллетеней набирает 29,99% голосов избирателей. На втором месте действующий глава государства Петр Порошенко: за то, чтобы он остался в президентском кресле на второй срок, проголосовали 16,75 пришедших на избирательные участки граждан страны. На третьем – лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер Юлия Тимошенко, ее поддержали 13,44% украинцев.
Представитель партии «Оппозиционный блок – За жизнь» Юрий Бойко занимает четвертую строчку, у него 11,4% голосов. Замыкает пятерку лидеров нынешнего голосования бывший министр обороны страны, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко (6,87%). Такие данные приводятся на сайте Центризбиркома Украины.
Выборы на Украине: предварительные итоги.Уже очевидно: второй тур выборов на Украине неизбежен. За кресло президента, вероятно, будут бороться актёр-юморист Зеленский и политик-бизнесмен Порошенко. Но у комика шансов больше.
ИСТОЧНИК KP.RU