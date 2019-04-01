2019-04-01T04:46:37+03:00
Политика

Президент Алжира может во вторник уйти в отставку

В Минобороны страны призвали объявить 82-летнего главу государства недееспособным
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Алжира Абдельазиз БутефликаПрезидент Алжира Абдельазиз БутефликаФото: REUTERS
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Во вторник, 2 апреля, президент Алжира Абдельазиз Бутефлика возможно объявит о своей отставке. Такая информация появилась в арабской прессе в воскресенье.

В политических кругах полагают, что 82-летний глава государства может принять такое решение в ответ на призывы не допустить конституционного вакуума.

Как писал сайт kp.ru, 2 марта Бутефлику в тяжелом состоянии доставили в университетскую клинику в Женеве и поместили в отделение интенсивной терапии. Появились сведения, что состояние политика критическое, он практически без сознания. Лечащие врачи считают, что он не в состоянии выполнять обязанности главы государства.

Как сообщает ТАСС, на прошлой неделе заместитель министра обороны Алжира, начальник штаба Национальной народной армии Ахмед Гаид Салах дважды выступил с призывом применить 102-ю статью конституции о недееспособности президента и передать управление государством спикеру верхней палаты парламента. Однако Конституционный суд не ответил Салаху и не прокомментировал его требование.

Бутефлика уже четыре срока подряд занимает пост президента страны и выдвинул свою кандидатуру на пятый срок. Выборы намечены на 18 апреля. При этом, после перенесенного в 2013 году инсульта, Бутефлика передвигается в инвалидном кресле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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