Выборы президента Украины: Зеленский набирает более 30% голосов

СЕГОДНЯ 05:00 2019-04-01T05:08:37+03:00

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в своем избирательном штабе коротает ночь после выборов Фото: REUTERS

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На Украине продолжается подсчет голосов на президентских выборах. К этому часу Центризбирком страны обработал чуть больше четверти бюллетеней – 25,01% протоколов со всех избирательных участков.

По данным ЦИК, кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набирает 30,03% голосов соотечественников. Шоумена поддержали свыше одного миллиона 140 тысяч человек.

На втором месте с большим отрывом от комика пока остается действующий глава государства Петр Порошенко, за которого проголосовали 16,84% Пришедших на избирательные участки граждан (без малого 639,5 тысяч).

Замыкает тройку лидеров первого тура президентских выборов экс-премьер Юлия Тимошенко с 13,28% голосов (боле 500 тысяч человек).

Сайт сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию. Напомним, второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля.

В штабе Зеленского комментируют выборы.Юморист Владимир Зеленский уже точно проходит во второй тур выборов президента Украины. Смотрите прямую трансляцию из штаба комика

ИСТОЧНИК KP.RU