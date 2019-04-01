Выборы президента Украины: Зеленский набирает более 30% голосов
На Украине продолжается подсчет голосов на президентских выборах. К этому часу Центризбирком страны обработал чуть больше четверти бюллетеней – 25,01% протоколов со всех избирательных участков.
По данным ЦИК, кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набирает 30,03% голосов соотечественников. Шоумена поддержали свыше одного миллиона 140 тысяч человек.
На втором месте с большим отрывом от комика пока остается действующий глава государства Петр Порошенко, за которого проголосовали 16,84% Пришедших на избирательные участки граждан (без малого 639,5 тысяч).
Замыкает тройку лидеров первого тура президентских выборов экс-премьер Юлия Тимошенко с 13,28% голосов (боле 500 тысяч человек).
Сайт сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию. Напомним, второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля.
В штабе Зеленского комментируют выборы.Юморист Владимир Зеленский уже точно проходит во второй тур выборов президента Украины. Смотрите прямую трансляцию из штаба комика
ИСТОЧНИК KP.RU