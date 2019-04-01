2019-04-01T07:43:08+03:00
Общество

Социальные пенсии выросли на 2%

С 1 апреля 2019 года в России проиндексировали ряд выплат по старости
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Повышение на 2% затрагивает почти 4 млн человек.Повышение на 2% затрагивает почти 4 млн человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Социальные пенсии в России были проиндексированы на 2% в соответствии с поручением президента страны Владимира Путина. Изменения вступили в силу в понедельник, 1 апреля 2019 года.

В результате средний размер социальной пенсии по старости увеличился на 182 рубля и составил 9 266 рублей, а выплаты детям-инвалидам и инвалидам детства I группы стали больше на 268 и 270 рублей соответственно - 13674 рубля и 13812 рублей.

Также вырос размер пенсий по обеспечению пострадавших в результате техногенных или радиационных катастроф, военнослужащих-призывников и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, обладателей награды "Жителю блокадного Ленинграда" и работников летно-испытательного состава. Сюда же относятся надбавки к выплатам за выслугу лет космонавтам.

Сайт kp.ru писал о том, что апрельская индексация повысит уровень пенсионного обеспечения порядка 4 млн пенсионеров. При этом россиянам придется столкнуться с еще несколькими изменениями.

Путин - об индексации пенсий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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