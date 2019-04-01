Социальные пенсии выросли на 2%
Социальные пенсии в России были проиндексированы на 2% в соответствии с поручением президента страны Владимира Путина. Изменения вступили в силу в понедельник, 1 апреля 2019 года.
В результате средний размер социальной пенсии по старости увеличился на 182 рубля и составил 9 266 рублей, а выплаты детям-инвалидам и инвалидам детства I группы стали больше на 268 и 270 рублей соответственно - 13674 рубля и 13812 рублей.
Также вырос размер пенсий по обеспечению пострадавших в результате техногенных или радиационных катастроф, военнослужащих-призывников и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, обладателей награды "Жителю блокадного Ленинграда" и работников летно-испытательного состава. Сюда же относятся надбавки к выплатам за выслугу лет космонавтам.
Сайт kp.ru писал о том, что апрельская индексация повысит уровень пенсионного обеспечения порядка 4 млн пенсионеров. При этом россиянам придется столкнуться с еще несколькими изменениями.
Путин - об индексации пенсий.
ИСТОЧНИК KP.RU