Средний размер социальной пенсии россиян увеличится с 1 апреля

СЕГОДНЯ 17:09 2019-03-29T17:09:51+03:00

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Средний размер социальной пенсии россиян после запланированной на 1 апреля двухпроцентной индексации составит 9 266 рублей. Повышение затронет порядка 4 млн граждан, из которых 3,2 млн являются получателями именно соцвыплат. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

В ПФР уточнили, что одновременно с индексацией социальных пенсий будет проведено увеличение выплат военнослужащим-призывникам, участникам Великой Отечественной войны, работникам летно-испытательного состава, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, а также ряду других категорий граждан.

При этом средний размер соцпенсии детям-инвалидам составит 13 674 рубля, а инвалидам с детства первой группы - 13 812 рублей. Для граждан, ставших инвалидами вследствие военной травмы, выплаты увеличатся до 31,3 тыс. рублей, а для участников ВОВ, которые получают сразу две пенсии - до 37,4 тыс. рублей, сообщается на сайте ПФР.

Сайт kp.ru писал о том, что после январской индексации увеличение размера пенсий вылилось в сокращение социальных доплат, а потому выплаты для малообеспеченных россиян практически не изменился. На этот недочет обратил внимание сам президент РФ Владимир Путин, который поручил правительству исправить ситуацию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693004" frameborder="0"></iframe> Путин - об индексации пенсий.

ИСТОЧНИК KP.RU