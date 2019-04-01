2019-04-01T08:20:23+03:00
Происшествия

Не менее 20 человек погибли при возгорании двухэтажного автобуса в Перу

Находившиеся на верхнем ярусе пассажиры просто не смогли выбраться из салона [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Инцидент произошёл в районе Сан-Мартин-де-Поррес в ЛимеИнцидент произошёл в районе Сан-Мартин-де-Поррес в ЛимеФото: Скриншот с видео
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Не менее 20 человек погибли и еще около десяти пострадали в результате возгорания двухэтажного автобуса в Перу.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 31 марта, в районе Сан-Мартин-де-Поррес региона Лима. Автобус находился на стоянке автовокзала, когда в задней части салона начался пожар. Находившиеся на втором ярусе пассажиры просто не смогли выбрать из ловушки, поскольку огонь перекрыл им путь. Однако выжившие все же есть, их уже доставили в больницу.

В Перу в результате возгорания автобуса погибли не менее 20 человек.

Обстоятельства происшествия все еще выясняются, однако в качестве предварительной причины случившегося рассматриваются неполадки с проводкой и короткое замыкание, передает AFP.

Сайт kp.ru писал о том, что в середине февраля похожий случай произошел в Москве. Правда тогда водитель успел высадить пассажиров до того, как пламя охватило весь автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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