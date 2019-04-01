Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в России в апреле

СЕГОДНЯ 13:42 2019-04-01T13:45:21+03:00

Второй весенний месяц будет теплым на территории практически всей страны, но это еще не значит, что зимние куртки можно убирать в шкафы

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфан сообщил о том, что погода в апреле будет довольно неустойчивой. В целом же на территории практически всей страны будет тепло, однако это еще не значит, что можно попрощаться с зимними куртками.

Говоря о потеплении, прежде всего, стоит отметить северо-восток России, а именно Ямал, Таймыр, часть Урала, Красноярского края и Якутии. Также превышающие норму показатели будут зафиксированы в азиатских регионах страны - в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке. Но даже это не обещает наличия высоких плюсовых температур и избавления от сугробов.

Причем на Сахалине и на тихоокеанском побережье Хабаровского края столбики термометров могут опускать и ниже установленных норм. Что же касается остальных регионов, преимущественно европейской части, то здесь в апреле также будет тепло. Самым "жарким" регионом окажется Коми, передает РГ.

Сайт kp.ru писал о том, что для апреля обычная дневная норма температуры составляет +10...+11 градусов. При этом будут как похолодания, так и более теплые дни.

ИСТОЧНИК KP.RU