В районе Рижской эстакады в Москве перевернулся грузовик с землей

СЕГОДНЯ 14:16 2019-04-01T14:16:42+03:00

О пострадавших в результате ДТП пока не сообщалось Фото: Скриншот с видео

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Утром в понедельник, 1 апреля, в районе Рижской эстакады Третьего транспортного кольца Москвы перевернулся груженый землей грузовик. Инцидент произошел после того, как многотонная машина столкнулась с легковой Toyota.

Как сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции, от удара грузовик опрокинул на бок и упал прямо на проезжую часть. При этом находящаяся в кузове земля рассыпалась сразу на несколько полос. Движение в районе аварии было частично перекрыто.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700519" frameborder="0"></iframe> Камаз с землей перевернулся в Москве на Рижской эстакаде.

Судя по кадрам с места ДТП, здесь же собрались сотрудники службы пожаротушения, дорожной службы, а также несколько полицейских машин и карет "Скорой помощи". Информации о пострадавших пока не поступало, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что чуть более недели назад похожая авария произошла на юге Москвы. Грузовик протаранил боковую часть такси, а после перевернулся прямо на него. Находящиеся в салоне легковушки водитель и пассажир погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU