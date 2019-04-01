В районе Рижской эстакады в Москве перевернулся грузовик с землей
Утром в понедельник, 1 апреля, в районе Рижской эстакады Третьего транспортного кольца Москвы перевернулся груженый землей грузовик. Инцидент произошел после того, как многотонная машина столкнулась с легковой Toyota.
Как сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции, от удара грузовик опрокинул на бок и упал прямо на проезжую часть. При этом находящаяся в кузове земля рассыпалась сразу на несколько полос. Движение в районе аварии было частично перекрыто.
Камаз с землей перевернулся в Москве на Рижской эстакаде.
Судя по кадрам с места ДТП, здесь же собрались сотрудники службы пожаротушения, дорожной службы, а также несколько полицейских машин и карет "Скорой помощи". Информации о пострадавших пока не поступало, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал о том, что чуть более недели назад похожая авария произошла на юге Москвы. Грузовик протаранил боковую часть такси, а после перевернулся прямо на него. Находящиеся в салоне легковушки водитель и пассажир погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU