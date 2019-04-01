2019-04-01T15:38:35+03:00
Общество

Защита основателя Baring Vostok обжаловала его арест в кассационной инстанции

Жалоба подана на принятое ранее решение апелляционной инстанции, признавшей заключение Калви законным
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Основатель Baring Vostok Майкл КалвиОснователь Baring Vostok Майкл КалвиФото: REUTERS
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В понедельник, 1 апреля, представители защиты основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, подозреваемого в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный», обжаловала его арест в кассационной инстанции.

Жалоба подана на принятое 28 февраля решение апелляционной инстанции Мосгорсуда, который признала заключение Калви под стражу законным.

Ранее, 18 февраля, в Мосгорсуде защита бизнесмена обжаловала решение, в соответчики с которым основатель и руководитель фонда Baring Vostok будет находиться в СИЗО до 13 апреля. Согласно практике апелляционной инстанции, кассационная жалоба не будет рассмотрена до истечения этого срока.

Напомним, что Майкл Калви и еще пятеро сотрудников его фонда были арестованы в середине февраля по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, основатель фонда и его сообщники убедили акционера банка «Восточный» принять у «Первого коллекторского бюро» Калви акции компании International Financial Technology Group в счет долга по намеренно завышенной цене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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