Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте Майкла Калви

СЕГОДНЯ 14:57 2019-02-28T14:57:11+03:00

Майкл Калви был задержан в середине февраля этого года по подозрению в мошенничестве Фото: REUTERS

По словам представителей защиты американского инвестора, он не может содержаться под стражей, поскольку вменяемое ему преступление относится к предпринимательской деятельности

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Мосгорсуд оставил в силе решение о заключении под стражу американского инвестора Майкла Калви по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Таким образом, основатель и руководитель фонда Baring Vostok будет находиться в СИЗО до 13 апреля.

"Жалобу защиты на избрание Калви меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции - без изменения", - приводит ТАСС цитату из текста судебного решения.

По словам представителей защиты американского инвестора, Калви не может содержаться под стражей, поскольку вменяемое ему преступление относится к предпринимательской деятельности. "Рассматриваемые действия Калви были совершены в рамках осуществления им своих обязанностей на руководящем посту частной компании - согласно постановлению Пленума Верховного суда, это в чистом виде предпринимательская деятельность", - заявил адвокат Калви Дмитрий Клеточкин.

Юрист также отметил, что Калви не причастен к хищению, а также заявил об отсутствии у следствия объективных данных о преступлении, совершенном Калви. В частности, следствием не была проведена объективная "оценка стоимости акций компании, в завышении которой обвиняется Калви", заявил Клеточкин.

Майкл Калви и еще пятеро сотрудников его фонда были арестованы в середине февраля по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, Калви и его сообщники Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у ПКБ акции компании International Financial Technology Group в счет долга по намеренно завышенной цене.

ИСТОЧНИК KP.RU