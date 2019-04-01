2019-04-01T17:53:29+03:00
Политика

Пушков высмеял заявление Порошенко по Крыму

Сенатор назвал обещание действующего президента Украины «бессмысленным набором слов» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковГлава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: Иван МАКЕЕВ
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обещание кандидата в президенты Украины Петра Порошенко «начать серьезную работу по возвращению Донбасса и Крыма».

В частности, сенатор назвал это заявление действующего украинского лидера «бессмысленным набором слов». При этом он обратил внимание на то, что никто никогда не слышал о «международной платформе обеспечения возврата полуострова», которую планирует задействовать Порошенко.

«Во-первых, насчет его победы бабка даже не надвое, а уже натрое сказала. А во-вторых, что это за платформа такая, никто, кроме него, не ведает. Бессмысленный набор слов», - написал Пушков в своем Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 31 марта, на Украине состоялся первый тур президентских выборов. Однако одним туром все не обошлось. Вскоре после завершения голосования ЦИК незалежной официально подтвердил, что будет второй раунд. В нем сойдутся комик Владимир Зеленский и действующий лидер страны Петр Порошенко. Причем в первом туре Зеленский набрал значительно больше голосов, чем его ближайший конкурент: 30,34% против 16,02%.

ЦИК Украины объявил о втором туре выборов: Зеленский и Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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