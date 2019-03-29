Биография Петра Порошенко началась в королевстве Румыния, где родились его родители, а сам он стал шоколадным королем и цыганским бароном лукавых обещаний.

Дзюдо испытало школьника Петю на прогиб, а выбирая из одесской мореходки и факультета международных отношений Киевского госуниверситета, Порошенко 37-лет назад сделал бросок через бедро: выбрал вуз в столице республики, где удачно женился на дочери замминистра здравоохранения УССР. Марина Переведенцева (в замужестве Порошенко) спустя годы возглавит фонд имени...мужа. А Петр отдал долг Советской родине. Причем, ностальгируя по службе в СА в Казахстане в середине 80-х, небрежно упоминал, что «участвовал в боевых действиях». Не уточняя, с кем героически сражался в степях азиатской части СССР.

Будучи правоверным комсомольцем Порошенко мечтал о судьбе разведчика— но характер оказался не нордическим. В отместку в начале 90-х начал торговать какао-бобами. Стал принцем на бобах. Пошел скупать кондитерские фирмы, основал знаменитую ныне компанию «Рошен» (одна из фабрик располагалась в Липецке).

При том молился всем богам, главный из которых — бог прибыли. Четыре партии есть в его богатой биографии.

В Верховную Раду сладкий Петр Алексеевич проник 21 год назад, во времена хитрого президента Кучмы, под стягом социал-демократии. Тогда его партийным шефом был Виктор Медвечук, которого сейчас Порошенко пытается посадить «за госизмену».

Два года спустя придумал партию «Солидарность». Еще спустя время придумал с будущим премьером Азаровым (которого вынудил покинуть страну) «Партию регионов». А на выборы 2002-го уже пошел с прозападным демократом Виктором Ющенко и его партией «Наша Украина». Помотало Петро по бурным политическим морям. И, несмотря на то, что волны первой «оранжевой революции» прибивали его то к островку секретаря Совбеза, то в тихую гавань главы Совета Нацбанка Украины, то даже к утесу главы МИДа, к 2010-му Порошенко вновь сменил паруса, вернувшись в «Партию регионов». И хоть президент Янукович дал ему пост министра экономики, два года спустя Порошенко предаст четвертого президента Украины, захотев стать пятым.

Супруга и дети Петра ПорошенкоФото: REUTERS

Порошенко добился вступления Украины в Евросоюз и раскола в православной церкви страны, получив томос у константинопольского патриарха Варфаломея. За время его правления отток украинцев на заработки за рубеж составил по разным данным от 10 до 15 миллионов человек. Еще он очень хочет в НАТО и разорвал договор о Дружбе с Россией, которую уже несколько лет зовет страной -агрессором.

Состояние пятого главы независимой Украины на сегодня, по разным оценкам (от «Форбса» до местных агенств экономической аналитики) оценивается от 1,1 о 1,3 миллиарда в валюте США. Но все дружно сходятся на том, что Петр Алексеевич резко увеличил свое состояние именно с 2014-го года, когда стал у руля этого судна с пробоинами ниже ватерлинии.. На него задекларированы права собственности на почти сотню компаний, не только на Украине, но и в Польше, Испании, Венгрии. Голландии, Кипре, Литве, Китае и даже в России.

Супруга Марина сейчас возглавляет благотворительный фонд Петра ПорошенкоФото: REUTERS

Среди семи объектов СМИ, которыми он владеет — активно объясняющий украинцам, какой именно президент им нужен на следующий срок «Пятый канал». На его судоверфи «Кузница на Рыбальском» сейчас клепают бронекатера — ради усиления мощи украинских ВМФ. На двух заводах автокорпорации «Богдан» делают не только седаны и автобусы, но и спецтехнику — даже для зоркой Службы внешней разведки и доблестной нацгвардии! Ну и, разумеется, кондитерские фабрики, крахмальные комбинаты и молокозаводы и т. д. , и т. п.

Супруга Марина сейчас возглавляет благотворительный фонд Петра Порошенко.

Из четырех детей старший, Алеша, после учебы в Итоне и Винчестере заседает в Раде. 19-летние двойняшки Евгения и Александра, отучившись в престижном киевском лицее, продолжили образование в британском Конкорд Колледже, где Александра изучает экономику. Туда же отправился и младший сын Михаил — любитель футбола. Интересно, что Женя засветилась в эпизоде российского сериала «Возвращение Мухтара» в 2012-м.

Ну а их отец, который по соцопросам пока устпуает и Зеленскому и Тимошенко, не выполнил ни одно из своих предвыборных обещаний пятилетней давности, кроме, разве что, вступления в ЕС.

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