2019-04-01T18:01:42+03:00
Происшествия

Разбившийся в Германии бизнес-джет не был оснащен черными ящиками

Специалисты будут полагаться на данные радаров и погодные условия для установления обстоятельств крушения [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Разбившийся в Германии бизнес-джет не был оснащен черными ящикамиРазбившийся в Германии бизнес-джет не был оснащен черными ящикамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Модели бизнес-джет Epic-LT, на котором 31 марта в Германии разбились трое россиян, не были оснащены черными ящиками, поэтому для расследований обстоятельств крушения специалисты будут изучать данные радаров и погодные условия. Об этом сообщили власти ФРГ.

Как сообщается, на самолетах такого типа черные ящики не предусмотрены, а дополнительно частный бизнес-джет ими оснащен не был.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в понедельник, 1 апреля, спасатели извлекли из-под обломков самолета тела всех трех погибших в крушении самолета.

Погибла «мама» S7.Частный самолет дочерней компании S7 разбился при посадке в Германии. Совладелица компании «S7» и ее отец погибли.

Напомним, бизнес-джет Epic-LT разбился в минувшее воскресенье, 31 марта, при заходе на посадку в немецкий аэропорт Эгельсбах, который расположен вблизи Франкфурта-на-Майне. Как сообщалось, по предварительным данным, жертвами авиакатастрофы стали одна из богатейших женщин России, совладелец S7 Наталия Филева и ее отец Валерий Карачев, а также пилот самолета Андрей Дикун. Ранее также сообщалось о гибели основателя и владельца группы S7 Владислава Филева. Однако позже стало известно, что его на самолете не было.

Полиция и пожарные прибыли на место крушения самолета, на котором летела Наталия Филева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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