2019-04-02T02:20:11+03:00
В мире

Глава NASA заявил, что противоспутниковые испытания Индии угрожают МКС

По мнению Брайденстайна, обломки уничтоженного ракетой-перехватчиком спутника несут потенциальную опасность для станции
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Директор NASA Джим БрайденстайнДиректор NASA Джим БрайденстайнФото: REUTERS
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Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн заявил, что проведенные Индией 27 марта противоспутниковые испытания привели к образованию 400 фрагментов космического мусора, из-за чего опасность для МКС выросла на 44%.

«Абсолютно верно, что намеренное создание облаков космического мусора несовместимо с полётами человека в космос», - подчеркнул он, выступая в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

По словам Джеймса Брайденстайна, специалистам американского космического ведомства удалось отследить около 60 обломков уничтоженного ракетой-перехватчиком индийского спутника, 24 из них «движутся выше апогея орбиты МКС.

При этом глава NASA отметил, что несмотря на возросший риск, станция и астронавты находятся в безопасности, а при необходимости можно будет откорректировать ее орбиту, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, 27 марта Индия провела успешные испытания противоспутниковой ракеты, после чего премьер Нарендра Моди заявил, что его страна «вошла в число космических сверхдержав».

ИСТОЧНИК KP.RU

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