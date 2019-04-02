2019-04-02T04:53:26+03:00
Экономика

Минфин России предложил заменить курортный сбор гостиничным

Министерство подготовило проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Минфин предложил ввести гостиничный сборМинфин предложил ввести гостиничный сборФото: Иван МАКЕЕВ
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Министерство финансов России предложило с 2023 года заменить курортный сбор гостиничным. Ведомство уже подготовило проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Если эта инициатива будет одобрена, плательщиками нового сбора признаются организации и физические лица, которые предоставляют гостиничные услуги, а также услуги «по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания физических лиц в гостиницах и иных средствах размещения».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что это позволит создать дополнительные источники дохода для местных бюджетов, так как сбором будут облагаться гостиницы не только в курортных местностях.

Ставку сбора будут определять местные власти, однако она должна быть не больше 100 рублей в сутки с одного человека.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с прошлого лета в четырех курортных регионах РоссииКрыму, а также Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях – в порядке эксперимента с туристов начали брать курортный сбор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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