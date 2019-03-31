Что изменится в России с 1 апреля для нашего кошелька

1.РЯД ПЕНСИЙ УВЕЛИЧИТСЯ НА 2%

С 1 апреля индексируются социальные пенсии. Повышение на 2% затрагивает почти 4 млн человек.

Речь идет, в частности, о выплатах, которые получают пожилые люди, не заработавшие обычную страховую пенсию (не хватило стажа, «белый» заработок был маленьким, вообще официально нигде не работали). Средний размер пенсии для них после повышения составит, по данным Пенсионного фонда, 9266 рублей (средний размер страховой, или как ее называли раньше — трудовой, пенсии сейчас составляет 15,4 тыс. руб.).

Кроме того, вырастут соцпенсии (в среднем):

- для детей-инвалидов — до 13 674 руб.,

- инвалидов с детства — до 13 812 руб.,

- инвалидов вследствие военной травмы — до 31 300 руб.

2.ЦЕНАМ НА ТОПЛИВО НЕ ДАДУТ РАСТИ ЕЩЕ КВАРТАЛ

Правительство продлило соглашение с нефтяниками о заморозке цен на бензин. Предыдущее соглашение действовало до 31 марта. Новое время «Ч» - 31 июня. Нефтяникам взамен пообещали увеличить бюджетные компенсации. Предполагается, что в итоге этой весной резких скачков цен на бензин быть не должно. Что было весной прошлого года, автомобилисты хорошо помнят: если на 8 апреля 2018 -го литр Аи-92, по данным Росстата, в среднем по стране стоил 38 руб. 65 коп., то 31 мая — 42 руб. 30 коп.

- На сегодня никаких опасений, что цены повысятся, у нас нет, - заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

Собственно, изменится с 1 апреля порядок расчета коэффициента «бонус-малус»Фото: Алексей БУЛАТОВ

3.ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ОСАГО ОПЯТЬ ИЗМЕНЯТСЯ

Собственно, изменится с 1 апреля порядок расчета коэффициента «бонус-малус». Этот коэффициент отражает страховую историю — много ли было аварий. Величина «бонус-малуса» отражается на стоимости страховки: за безаварийное вождение полагаются скидки, за частые аварии - надбавки.

Теперь этот самый коэффициент не будет меняться в течение всего года. То есть какой он в установлен, скажем, на 1 апреля 2019 года, таким и останется до 31 марта 2020 года (даже если водитель поменяет полис). Также важно, что при перерыве в вождении коэффициент обнуляться не будет — то есть прежние заслуги по части езды без аварий по-прежнему будут учитываться.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Правительство отказалось от «умных» счетчиков газа

Повышения платы за ЖКХ из-за установки «умных» счетчиков газа — такой перспективой нас активно пугали на прошлой неделе — можно не опасаться. Власти благоразумно решили отказаться от этой инициативы.

- Посчитали. Оказалась достаточно солидная сумма, и с учетом этих расчетов, поскольку иных источников компенсации реализации этой задачи, кроме как тарифы на газ, нет, то мы, в принципе, уже отказались, от этой идеи — установки сейчас этих счетчиков, - сообщил в телеинтервью Дмитрий Козак. - Подождем, когда они подешевеют и когда это не будет так чувствительно для потребителей газа.