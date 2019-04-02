2019-04-02T08:51:25+03:00
Общество

Около 22% россиян не имеют доступа к централизованной канализации

Многие до сих пор пользуются системой труб, выходящих в выгребные ямы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Росстат назвал долю россиян без доступа к канализацииРосстат назвал долю россиян без доступа к канализацииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Около 22,6% россиян не имеют доступа к централизованной канализации. Большинство из них (16,8%) до сих пор пользуются системой выведения труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения даже такая возможность отсутствует. Об этом говорится в исследовании Росстата, проведенном в рамках комплексного наблюдения условий жизни за 2018 год.

Результаты опроса граждан свидетельствует о том, что хуже всего ситуация обстоит в сельской местности, где 66,5% населения обходятся без централизованной канализации. Из них 48,1% обходятся выгребными ямами, а 18,4% - не имеют вообще никакой системы.

В городах же, где большая часть людей проживает в многоквартирных домах, ситуация гораздо лучше. Лишь 9% респондентов пожаловались на отсутствие доступа к канализации.

Если же рассматривать лишь пласт многодетных семей (с тремя и более детьми), то 40,9% из них не подключены к системе канализации - у 11,2% отсутствуют даже выгребные ямы. И это самая высокая доля необустроенности среди всех социальных групп домохозяйств.

Специалисты Росстата уточняют, что в целом ситуация несколько улучшилась по сравнению с 2016 годом. Тогда централизованная канализация отсутствовала у 23,6% населения, передает РБК.

Ранее сайт kp.ru публиковал также рейтинг регионов России с самым высоким качеством жизни. В лидерах оказались официальная и "северная" столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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