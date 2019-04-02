Божена Рынска взяла фамилию покойного мужа

СЕГОДНЯ 10:37 2019-04-02T10:37:58+03:00

Светская львица хочет, чтобы к ней "приклеилась" фамилия Малашенко

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Овдовевшая журналистка Божена Рынска взяла фамилию своего покойного мужа, одного из создателей НТВ Игоря Малашенко.

«Журналисты, не называйте меня, пожалуйста, Боженой Рынска. Я сменила фамилию 28 сентября и стала Боженой Малашенко», - написала она в «Фейсбуке».

В следующем посте журналистка опубликовало видео, на котором видно, как они с Малашенко обмениваются кольцами на свадьбе. Под ним она отметила, что хотела бы, чтобы фамилия мужа к ней «приклеилась». «Старая фамилия мне не нужна», - подчеркнула она.

25 февраля 2019 года Игорь Малашенко покончил с жизнью на своей вилле в Испании. Ему было 64 года. Его тело нашла экономка, которую Божена Рынска из-за нехорошего предчувствия, попросила заехать посмотреть, что делает ее муж. Спустя две недели медиаменеджера похоронили на Троекуровском кладбище.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в свежем "Рейтинге травли" медиаперсон Божена Рынска заняла первое место (33,5%). Поводом для травли журналистки стало интервью, которое бывшая жена Игоря Малашенко дала Ксении Собчак. Также женщину активно критиковали за намерение завести ребенка от покойного супруга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693973" frameborder="0"></iframe> Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко.Игорь Малашенко скончался в возрасте 64 лет, в Испании. По некоторым данным он покончил с собой. Малашенко был одним из основателей НТВ. А так же генеральным директором РГТРК «Останкино».

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ИСТОЧНИК KP.RU