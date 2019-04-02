2019-04-02T10:37:58+03:00
Общество

Божена Рынска взяла фамилию покойного мужа

Светская львица хочет, чтобы к ней "приклеилась" фамилия Малашенко
Марина ВЕНЦОВА
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Журналистка Божена РынскаЖурналистка Божена РынскаФото: Иван ВИСЛОВ
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Овдовевшая журналистка Божена Рынска взяла фамилию своего покойного мужа, одного из создателей НТВ Игоря Малашенко.

«Журналисты, не называйте меня, пожалуйста, Боженой Рынска. Я сменила фамилию 28 сентября и стала Боженой Малашенко», - написала она в «Фейсбуке».

В следующем посте журналистка опубликовало видео, на котором видно, как они с Малашенко обмениваются кольцами на свадьбе. Под ним она отметила, что хотела бы, чтобы фамилия мужа к ней «приклеилась». «Старая фамилия мне не нужна», - подчеркнула она.

25 февраля 2019 года Игорь Малашенко покончил с жизнью на своей вилле в Испании. Ему было 64 года. Его тело нашла экономка, которую Божена Рынска из-за нехорошего предчувствия, попросила заехать посмотреть, что делает ее муж. Спустя две недели медиаменеджера похоронили на Троекуровском кладбище.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в свежем "Рейтинге травли" медиаперсон Божена Рынска заняла первое место (33,5%). Поводом для травли журналистки стало интервью, которое бывшая жена Игоря Малашенко дала Ксении Собчак. Также женщину активно критиковали за намерение завести ребенка от покойного супруга.

Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко.Игорь Малашенко скончался в возрасте 64 лет, в Испании. По некоторым данным он покончил с собой. Малашенко был одним из основателей НТВ. А так же генеральным директором РГТРК «Останкино».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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