Божена Рынска перенесла клиническую смерть. Об этом журналистка лично сообщила в соцсетях после чудесного воскрешения.

Тревожные вести о состоянии вдовы Игоря Малашенко начали приходить два дня назад. Сначала сообщалось,что Божена Рынска попала в больницу. Позже ситуация усугубилась. Женщина оказалась прикована к постели и плохо соображала. В итоге выяснилось, что Божена перенесла клиническую смерть. Но теперь с ней все хорошо и она вновь взялась за перо, чтобы поделиться с публикой пережитым.

"К сожалению, там, за чертой, ничего нет. Наши надежды там увидеться с любимыми - всего лишь самоутешительные выдумки. Я там ничего не увидела", - написала блогерша в Facebook.

В ответ ее подписчики стали делиться подобным печальным опытом. Дискуссия о жизни после смерти заинтересовала многих. Одна из пользовательниц сообщила: "Божена, у меня была клиническая смерть. Там не пустота, там определенно есть жизнь или ... не знаю, как это передать словами. А Вам желаю жить за двоих и воплощать ваши с Игорем мечты и планы. Чтобы он Вас оттуда видел и был там счастлив и спокоен".

"Божена, Вы не совсем правы. Я там тоже побывал. Что-то точно есть. Не хватило времени осмотреться - вернулся быстро". - вторит Рынске другой подписчик. Его поддержала еще одна женщина: "За чертой действительно ничего. Чернота и пустота".

Ранее Божена Рынска сообщила, что она вылетела в Испанию. Светская львица умоляла пощадить ее, когда кто-то пишет о ее горе. Она сообщила, что в феврале от нервного истощения у нее началась депрессия.

1 марта стало известно о госпитализации Божены Рынски. Об этом сообщила жена Владимира Гусинского Елена в соцсетях. Ей в свою очередь по телефону рассказала ее супруг. "Звонил муж: Божена в больнице", - сообщила женщина. Виллы Владимира Гусинского и Игоря Малашенко находятся рядом в испанском местечке Сотогранд. Именно в Испании Малашенко покончил с собой.

2 марта с мольбой о помощи обратилась родственница Божены. Взволнованная женщина сообщила, что Рынска несколько дней не вставала. Не представлялось возможным даже отвезти безутешную вдову в аэропор. "Помогите, кто может дать санитарный самолет", - обратилась на странице журналистки в Facebook Нина Костикова.

"Если Божена так и будет в отключке, она просила передать: Пивоваровой (бывшей жене ныне покойного Игоря Малашенко - прим. ред.) несмотря на завещание, быть не должно. Это убийца. Сознательная убийца. Пожалуйста, кто помнит, как мы любили друг друга, очевидцы, напишите об этом здесь", - взмолилась девушка от имени Божены Рынски.

Как писал сайт kp.ru, бездыханное тело 64-летнего супруга Божены Рынски обнаружила экономка. Войдя в спальню, женщина увидела страшную картину и тут же вызвала полицию.

Все последнее время медиаменджер судился за имущество с бывшей женой Еленой Малашенко. О непростом бракоразводном процессе с ней много писала его новая супруга. Рынска подозревала, что Елена могла пытаться целенаправленно травить Малашенко, чтобы добиться нужных ей подписей на документах. За день до смерти супруга сообщила, что бывшая жена претендует почти на все состояние Малашенко. "Вчера на суде Елена Пивоварова заявила, что она претендует на 80% состояния Игоря. Женщина, которая почти никогда не работала", - заявляла Рынска.