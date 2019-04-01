Путин провел телефонные переговоры с Нетаньяху

СЕГОДНЯ 13:18 2019-04-01T13:19:33+03:00

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Разговор состоялся по инициативе еврейского государства. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Кремля в понедельник, 1 апреля.

"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая контакты по военной линии, а также ситуация в ближневосточном регионе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента РФ. Другие подробности беседы не приводятся.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце февраля этого года Биньямин Нетаньяху посетил Москву и встретился с Владимиром Путиным. Главной темой обсуждения стали двусторонние отношения и сирийская ситуация. Так, например, было решено создать несколько различных форматов сотрудничества, однако детали данного вопроса все еще прорабатываются.

Нетаньяху заговорил по-русски, поздравляя соотечественников с Новым годом .

ИСТОЧНИК KP.RU