Кредиты для бизнесменов сделают более доступными

СЕГОДНЯ 15:41 2019-04-02T15:41:25+03:00

Для этого пересмотрят требования к банковским резервам по займам

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Малому и среднему бизнесу будет проще получить кредит. Специально для этого пересмотрят требования к банковским резервам по займам. Кредитные учреждения смогут по-новому оценивать риски бизнеса при заключении кредитного договора. Ориентация с активов будет перенаправлена на денежные потоки и доходность предприятия.

Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков отметил, что данная мера направлена на поддержку небольшого бизнеса, который платежеспособен, но отрезан от кредитов из-за отсутствия активов.

Сегодня банкам невыгодно выдавать предприятиям беззалоговые кредиты. Чем ниже стоимость залогового имущества, которое предоставляет бизнесмен, тем больше резервы банка под такой кредит.

Эксперты уверены, что послабление позитивно воспримется всеми участниками рынка. Бизнес получит деньги на развитие, а банки смогут избавиться от давления на капитал, которое создается при формировании резерва.

В пресс-службе ЦБ подтвердили, что сегодня существуют определенные препоны для получения кредитов малым и средним бизнесом.

- Надо признать, что банки чаще оценивают само имущество, а не качеству контрагента, - прокомментировали газете «Известия» в регуляторе.

Ранее сообщалось, что малый и средний бизнес защитят от проверок. Контролировать их деятельность будут все также, но теперь предприниматели смогут в режиме онлайн пожаловаться на частые или неправомерные проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU