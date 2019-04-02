Мэй попросит ЕС о продлении сроков Brexit

СЕГОДНЯ 20:21 2019-04-02T20:26:48+03:00

При этом премьер-министр Великобритании заявила, что они должны быть максимально короткими

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Премьер-министр Великобритании попросит Евросоюз о продлении сроков Brexit. В свою очередь, она заявила, что постарается, чтобы они были максимально короткими.

При этом на днях стало известно о том, что шесть министров правительства Мэй уйдут в отставку из-за разногласий по Brexit. Заявления будут поданы ими в случае, если на следующей неделе будет принято решение о Brexit без соглашения с Брюсселем.

Поддерживающие выход Британии из Евросоюза министры также намерены оставить кабинет Мэй, если она поддержит вариант сохранения членства Соединенного Королевства в таможенном союзе или отсрочки выхода.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попыталась договориться с парламентом по Brexit. По сообщениям британских СМИ, в случае провала переговоров премьер-министр Соединенного Королевства может объявить о досрочных парламентских выборах.

Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU