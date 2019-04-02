Мэй попросит ЕС о продлении сроков Brexit
Премьер-министр Великобритании попросит Евросоюз о продлении сроков Brexit. В свою очередь, она заявила, что постарается, чтобы они были максимально короткими.
При этом на днях стало известно о том, что шесть министров правительства Мэй уйдут в отставку из-за разногласий по Brexit. Заявления будут поданы ими в случае, если на следующей неделе будет принято решение о Brexit без соглашения с Брюсселем.
Поддерживающие выход Британии из Евросоюза министры также намерены оставить кабинет Мэй, если она поддержит вариант сохранения членства Соединенного Королевства в таможенном союзе или отсрочки выхода.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попыталась договориться с парламентом по Brexit. По сообщениям британских СМИ, в случае провала переговоров премьер-министр Соединенного Королевства может объявить о досрочных парламентских выборах.
Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Последствия Brexit: Британия выходит из ЕС»