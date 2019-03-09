Илон Маск ответил на поздравление Рогозина с успешным испытанием корабля Crew Dragon

СЕГОДНЯ 10:44 2019-03-09T10:44:58+03:00

Основатель и глава SpaceX Илон Маск поблагодарил главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина за поздравление с успешным завершением испытаний пилотируемого корабля Crew Dragon Фото: REUTERS

Американский предприниматель также высоко оценил российскую ракетную и космическую технику

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Основатель и глава SpaceX Илон Маск поблагодарил главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина за поздравление с успешным завершением испытаний пилотируемого корабля Crew Dragon.

"Спасибо вам от SpaceX. Мы всегда восхищались вашими ракетными и космическими технологиями", - написал Маск в Twitter в ответ на поздравление, опубликованное в микроблоге "Роскосмоса".

Предприниматель также отметил "исключительные" технические характеристики российских ракетных двигателей НК-33 и РД-170/180.

Помимо поздравления в адрес Маска и главы американского космического агентства (НАСА) Джима Брайденстайна, в Twitter "Роскосмоса" было опубликовано послание главы корпорации Дмитрия Рогозина.

"Создание альтернативных космических транспортных систем, которые осуществляют полеты к МКС, гарантирует стабильность и безопасность совместной работы на станции. Я выражаю надежду на развитие международного сотрудничества в космосе", - заявил он.

Ранее сайт kp.ru сообщал о благополучном приводнении корабля Crew Dragon в Атлантическом океане. Космический корабль доставил на Землю 136 килограммов груза, а также "члена экипажа" - манекен Рипли, оснащенный специальными датчиками.

ИСТОЧНИК KP.RU