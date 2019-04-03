2019-04-03T03:56:41+03:00
Общество

Адвокат считает, что Кокорина и Мамаева скоро выпустят из-под стражи

По мнению защитника нападающего «Зенита», обоим футболистам могут изменить меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Нападающий питерского клуба Александр Кокорин и его закадычный товарищ, полузащитник краснодарского ФК Павел МамаевНападающий питерского клуба Александр Кокорин и его закадычный товарищ, полузащитник краснодарского ФК Павел МамаевФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В среду, 3 апреля, в зале Пресненского суда Москвы пройдет предварительное слушание уголовного дела футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, обвиняемых в хулиганстве и нанесении побоев.

Адвокат нападающего «Зенита» Андрей Ромашов считает, что после заседания их обоих могут выпустить из-под стражи. По мнению защитника, им могут изменить меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде.

«Шансы весьма основательные. Вы поймите, предыдущие решения принимались судами, которые не были уполномочены разбираться по существу. Здесь же будет существовать более высокая степень ответственности», - приводит слова юриста телеканал RT.

Между тем, адвокат полузащитника «Краснодара» Игорь Бушманов настроен менее оптимистично. Он отметил, что меру пресечения на предварительных слушаниях обычно не меняют, но бывают и исключения.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Александр Кокорин вместе с закадычным другом Павлом Мамаевым и младшим братом Кириллом в октябре прошлого года были арестованы по делу о двух драках в Москве.

Видео из суда - оглашение по Кокорину и Мамаеву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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