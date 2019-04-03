2019-04-03T08:16:07+03:00
Общество

Пенсионный фонд перестанет выдавать бумажные СНИЛС

Теперь россияне будут получать лишь страховой номер лицевого счета
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В России отменили бумажный СНИЛС. Фото: Артем Геодакян/ТАССВ России отменили бумажный СНИЛС. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Россияне больше не будут получать страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования в прежнем виде. В пресс-службе Пенсионного фонда России отметили, что все данные будут храниться в электронном виде.

Теперь каждое застрахованное лицо получит страховой номер индивидуального лицевого счета, по которому можно будет обращаться за требуемыми услугами. При этом в клиентской службе или управлении ПФР будут выдавать привычные справки.

Отмечается, что нововведения имеют отношение только к формальной регистрации в страховой системе, на пенсионное обеспечение это никак не повлияет, передает РИА Новости.

Переход на электронные документы

Правительство России еще в конце прошлого года сообщило о том, что наша страна постепенно отказывается от бумажных удостоверений и переходит на электронные. Так, с 2021 года начнется обновление паспортов. Новое удостоверение личности будет представлять собой пластиковую карту с чипом, на котором будут записаны не только стандартные данные, но и сведения с других документов, в том числе СНИЛС.

Преимущества таких нововведений довольно очевидны. Электронные документы гораздо сложнее подделать, а случае потери карточку можно заблокировать. Кроме того, она предоставляет владельцы быстрый доступ ко всем госуслугам через интернет, передает сайт kp.ru.

Электронные трудовые книжки

От бумажных трудовых книжек россиянам вскоре также придется отказаться. С 2020 года в стране начнет функционировать электронная система. Таким образом записи в документам будет почти невозможно подделать, а потеря книжки не выльется в огромную проблему. Вся информация о трудовом стаже будет храниться в специальной базе, что очень удобно особенно в условиях удаленной работы.

Поэтапное внедрение системы начнется в 2020 году. Сейчас же решаются различные правовые и организационные вопросы. Некоторое время бумажные трудовые книжки будут иметь место наравне с электронными, однако постепенно и это сведется на нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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