В горах Северной Македонии разбился самолет с детьми на борту

СЕГОДНЯ 08:54 2019-04-03T08:54:28+03:00

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В горах Северной Македонии разбился легкомоторный самолет "Чесна", на борту которого находилась семья из Болгарии с двумя детьми. Об этом сообщил официальный представитель министерства внутренних дел республики Тони Ангеловски.

Согласно его данным, авиакатастрофа произошла вечером во вторник, 2 апреля. Самолет рухнул в труднодоступной местности в 35 км от Скопье.

В министерстве иностранных дел Болгарии уточнили, что "Чесна" направлялась из Охрида в Софию. Предварительной причиной крушения считаются плохие метеорологические условия.

Спасатели уже определили местоположение обломков. Поисковая операция начнется в среду, 3 апреля, сразу с рассветом. Телеканал bTV сообщает, что на борту находились четыре человека, которые вероятно погибли. Однако официальных сведений о жертвах происшествия пока не поступало.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими днями ранее еще один небольшой самолет разбился в канадском Онтарио. К счастью, пилоту удалось выжить при крушении. Кроме него, на борту никого не было.

ИСТОЧНИК KP.RU