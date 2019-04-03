2019-04-03T09:33:19+03:00
Происшествия

Вооруженный ножом мужчина напал на учащихся начальной школы в Китае

Злоумышленник успел убить двух человек и ранить еще нескольких перед тем, как его задержала полиция
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Нападавшего задержали на месте преступленияНападавшего задержали на месте преступленияФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Вооруженный ножом мужчина напал учащихся начальной школы в уезде Нинъюань центральной китайской провинции Хунань.

Инцидент произошел рано утром в среду, 3 апреля, примерно в 07:16 по местному времени (02:16 мск). По предварительным данным, погибли два человека, еще несколько получили ранения.

Сам нападавший был задержан на месте прибывшими на вызов сотрудниками полиции. Им оказался 31-летний мужчина по имени Чжэн Моуцзюнь. Мотивы преступника выясняются. Пострадавшие школьники доставлены в больницу, передает портал Sina.

Сайт kp.ru писал о том, что годом ранее похожий инцидент произошел в другой китайской провинции. 28-летний местный житель вооружился кинжалом и напал на возвращавшихся из школы учеников школы. Тогда погибли девять человек, еще 12 пострадали. Преступник позже заявил, что таким образом хотел отомстить за издевательства, которым он сам подвергался во времена учебы. Мужчину казнили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Японии сообщили об ухудшении самочувствия императора Акихито
Российские семьи назвали необходимый для жизни минимальный доход
Роднина рассказала, сможет ли Медведева выучить четверные прыжки
В горах Северной Македонии разбился самолет с детьми на борту
Трамп вновь ошибочно заявил, что его отец родился в Германии
Пенсионный фонд перестанет выдавать бумажные СНИЛС
Трамп допустил использование сразу двух слоганов на выборах 2020 года
Участников протеста в Венесуэле обстреляли с вертолета
Погода в Москве на 3 апреля 2019 года будет теплой: осадков не ожидается
Брюссель может предложить Лондону отложить Brexit до следующего года
Во флоридскую резиденцию Трампа «Мар-а-Лаго» проникла китаянка
Гуаидо лишили депутатской неприкосновенности
Фарион потребовала посадить Зеленского в тюрьму за то, что говорит по-русски
Полиция Лос-Анджелеса задержала предполагаемого убийцу рэпера Nipsey Hussle
Суд США отклонил апелляцию приговоренного к 27 годам тюрьмы россиянина Селезнева
Адвокат считает, что Кокорина и Мамаева скоро выпустят из-под стражи
Постпред США при НАТО: Альянс намерен гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив
В Россию перестанут ввозить спрей-антисептик «Септолете плюс»
США не теряют надежды убедить Турцию отказаться от покупки С-400
Трамп подтвердил, что готов закрыть границу с Мексикой из-за мигрантов
В Москве неизвестный набросился с ножом на женщину, она умерла
Трамп: «Мы поладим с Россией. Я действительно так считаю»
Рогозин рассказал о строящемся лунном корабле
США считают Иран виновным в гибели более 600 своих солдат в Ираке
Рогозин назвал рабочие отношения Роскосмоса с НАСА великолепными
Рогозин о необходимости запустить энергетический модуль к МКС: мы не должны зависеть от американцев в космосе
Россия может ввести в отношении ЕС ответные мераы из-за квот на импорт стали