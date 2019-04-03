Вооруженный ножом мужчина напал на учащихся начальной школы в Китае

СЕГОДНЯ 09:33 2019-04-03T09:33:19+03:00

Злоумышленник успел убить двух человек и ранить еще нескольких перед тем, как его задержала полиция

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Вооруженный ножом мужчина напал учащихся начальной школы в уезде Нинъюань центральной китайской провинции Хунань.

Инцидент произошел рано утром в среду, 3 апреля, примерно в 07:16 по местному времени (02:16 мск). По предварительным данным, погибли два человека, еще несколько получили ранения.

Сам нападавший был задержан на месте прибывшими на вызов сотрудниками полиции. Им оказался 31-летний мужчина по имени Чжэн Моуцзюнь. Мотивы преступника выясняются. Пострадавшие школьники доставлены в больницу, передает портал Sina.

Сайт kp.ru писал о том, что годом ранее похожий инцидент произошел в другой китайской провинции. 28-летний местный житель вооружился кинжалом и напал на возвращавшихся из школы учеников школы. Тогда погибли девять человек, еще 12 пострадали. Преступник позже заявил, что таким образом хотел отомстить за издевательства, которым он сам подвергался во времена учебы. Мужчину казнили.

ИСТОЧНИК KP.RU