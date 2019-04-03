2019-04-03T10:46:20+03:00
В мире

США хотят видеть Турцию в НАТО при условии отказа от системы С-400

В Вашингтоне утверждают, что данные зенитные ракетные системы не совместимы с противоракетной обороной и самолетами Североатлантического альянса
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
США хотят видеть Турция в НАТО, но при условии отказа от системы С-400США хотят видеть Турция в НАТО, но при условии отказа от системы С-400Фото: Анна САДОВНИКОВА
Изменить размер текста:

Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Соединенные Штаты хотели бы и в дальнейшем видеть Турцию членом Североатлантического альянса. Однако, по ее словам, Анкаре следует отказаться от российских зенитных ракетных систем С-400.

Хатчисон, отвечая на вопрос о возможном исключении Турции из НАТО в связи с приобретением С-400, не дала прямой ответ. При этом она отметила, что Анкара является очень важным союзником Североатлантического альянса и вносит значительный вклад в организацию.

"Мы хотим, чтобы Турция осталась в альянсе, но они не должны иметь российскую систему на своей территории", - приводит ТАСС ее слова. Поспред США добавила, что российские система С-400 не совместима с противоракетной обороной и самолетами альянса.

Россия и Турция в 2017 году, как ранее писал сайт kp.ru, подписали контракт на поставки четырех дивизионов российских ЗРС С-400 «Триумф». Общая сумма контракта - 2,5 млрд долларов. Со своей стороны США призвали Анкару отказаться от покупки С-400, пригрозив санкциями.

Зачем Анкара дразнит Вашингтон покупкой С-400 у России.Легендарная программа Главтема сегодня снова будет в эфире Радио Комсомольская правда ! Михаил Леонтьев и Илья Савельев поговорят о том, зачем Анкара дразнит Вашингтон покупкой С-400 у России и как этот комплекс может использовать в боях в Сирии

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Госдуме назвали «ребячеством» попытки США повлиять на присутствие РФ в Черном море
Названы регионы России с наименьшим количеством преступлений
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика ушел в отставку
Саакашвили пообещал вернуться на Украину после победы Зеленского на выборах
Василий Уткин не будет обращаться в полицию после нападения
Совфед и Госдума согласовали дату вступления в силу закона о хостелах
Источник: пилоты рухнувшего в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 действовали по инструкции
Ford представил кроссовер Kuga нового поколения
США и Литва утвердили план сотрудничества в сфере обороны
В Японии сообщили об ухудшении самочувствия императора Акихито
Вооруженный ножом мужчина напал на учащихся начальной школы в Китае
Российские семьи назвали необходимый для жизни минимальный доход
Роднина рассказала, сможет ли Медведева выучить четверные прыжки
В горах Северной Македонии разбился самолет с детьми на борту
Трамп вновь ошибочно заявил, что его отец родился в Германии
Пенсионный фонд перестанет выдавать бумажные СНИЛС
Трамп допустил использование сразу двух слоганов на выборах 2020 года