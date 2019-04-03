США хотят видеть Турцию в НАТО при условии отказа от системы С-400

СЕГОДНЯ 10:46 2019-04-03T10:46:20+03:00

США хотят видеть Турция в НАТО, но при условии отказа от системы С-400 Фото: Анна САДОВНИКОВА

В Вашингтоне утверждают, что данные зенитные ракетные системы не совместимы с противоракетной обороной и самолетами Североатлантического альянса

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Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Соединенные Штаты хотели бы и в дальнейшем видеть Турцию членом Североатлантического альянса. Однако, по ее словам, Анкаре следует отказаться от российских зенитных ракетных систем С-400.

Хатчисон, отвечая на вопрос о возможном исключении Турции из НАТО в связи с приобретением С-400, не дала прямой ответ. При этом она отметила, что Анкара является очень важным союзником Североатлантического альянса и вносит значительный вклад в организацию.

"Мы хотим, чтобы Турция осталась в альянсе, но они не должны иметь российскую систему на своей территории", - приводит ТАСС ее слова. Поспред США добавила, что российские система С-400 не совместима с противоракетной обороной и самолетами альянса.

Россия и Турция в 2017 году, как ранее писал сайт kp.ru, подписали контракт на поставки четырех дивизионов российских ЗРС С-400 «Триумф». Общая сумма контракта - 2,5 млрд долларов. Со своей стороны США призвали Анкару отказаться от покупки С-400, пригрозив санкциями.

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ИСТОЧНИК KP.RU