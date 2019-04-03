Василий Уткин не будет обращаться в полицию после нападения

СЕГОДНЯ 10:59 2019-04-03T10:59:21+03:00

В московской полиции подтвердили информацию, что спортивный журналист не заявлял о нападении на себя

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Известный спортивный журналист Василий Уткин заявил, что не будет обращаться в полицию с заявлением о нападении.

"Нет [не обращался], и не буду", - приводит "Интерфакс" слова Уткина. В столичном управлении МВД эту информацию подтвердили: по словам представителей полиции, никакого заявления о нападении от Уткина не поступало.

Сайт kp.ru ранее сообщал о нападении на Василия Уткина. В ночь на 3 апреля журналист заявил, что неизвестный молодой человек в капюшоне брызнул ему в лицо слезоточивым газом. Уткин отметил, что нападение произошло после тренировки московского любительского футбольного клуба "Эгриси", президентом которого он является.

Говоря о возможной причине нападения, Уткин отметил, что может быть "только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть". Стоит отметить, что это уже не первое нападение на известного журналиста: в 2001 году неизвестный нанес ему удар заточкой в спину.

ИСТОЧНИК KP.RU